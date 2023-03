Jerome Rothen, ex jugador de equipos como el Mónaco y el París Saint-Germain, declaró que el futbolista de la Selección Chilena "va donde sopla el viento"

Ex jugador del PSG estalla y crítica a Alexis Sánchez: "Es un mercenario"

Alexis Sánchez es la gran figura del Olympique de Marsella, algo que demostró el fin de semana pasado al ser el autor de los goles que le dieron el triunfo a su equipo sobre el Reims por la Ligue 1. Sin embargo, el "Niño Maravilla" no se salva de las críticas y esta vez fue apuntado por un ex jugador francés.

Jerome Rothen, ex jugador de equipos como el París Saint-Germain, estalló con todo todo contra el jugador chileno, quien termina contrato con el Marsella en junio de 2023 y todavía no habría indicios sobre un renovación.

Cabe destacar que hace unos días el "Niño Maravilla" había indicado que quería estar en un equipo con ambición de ganar y de disputar títulos.

Jerome Rothen jugó en el PSG | Getty Images

“Dice que está muy apegado al club, pero con la carrera de Alexis Sánchez creo que no tenemos que apegarnos demasiado a su lado emocional. Es un mercenario, va donde sopla el viento”, declaró Rothen en RMC, quien no empatiza con la postura de Alexis.

Además, el también ex jugador del Mónaco, agregó que: "Sus declaraciones de hace unas semanas atrás, luego de la eliminación en la Copa de Francia, no me gustaron. Presiona a los dirigentes cuando el Marsella siempre ha demostrado que es un club ambicioso desde la llegada de Longoria (presidente del Olympique de Marsella)".