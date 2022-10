El equipo dirigido por José Mourinho está en la tercera posición del Grupo C

Anteriormente mencionamos el encuentro que protagonizarán Real Betis y Ludogorets por la quinta fecha del Grupo C de la UEFA Europa League, y ahora es el turno de hablar de los otros equipos que integran la zona: Roma y HJK Helsinki, quienes se enfrentarán este jueves en Finlandia. La Roma está en puestos de Conference League.

Los dirigidos por "The Special One" José Mourinho vienen de empatarle al Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini, obteniendo un puntaje que hasta ahora no le permite clasificar a los octavos de final de esta competición.

¿Cuándo juega HJK vs Roma?

El partido se jugará el jueves 27 de octubre de 2022 a las 16:00 horas de Chile. Este encuentro se jugará en el Bolt Arena.

¿Qué canal transmite este partido?

El partido será transmitido por ESPN, en las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver de manera online el partido?

Para ver en vivo online el encuentro podrás hacerlo en STAR+.

¿Cómo vienen?

La Roma jugará con los finlandeses después de haber perdido por uno a cero en el Estadio Olímpico ante el Napoli, líder indiscutido de la Serie A de Italia, en la fecha 11 de ese campeonato. Los romanos están en el quinto puesto del Calcio con 22 puntos, posición que lo dejó en puestos de justamente Europa League.

En esta competición de la UEFA los dirigidos por el portugués José Mourinho visitarán Finlandia después de haber empatado por uno a uno como visitante frente al Real Betis, equipo de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo. La Roma está en la tercera posición del Grupo C de la Europa League con cuatro puntos, por ahora pasando a la Conference League, competición en la cual son los actuales campeones.

Mientras que el HJK Helsinki viene de perder por dos a cero como local frente al Ludogorets de Bulgaria. El elenco finlandés es el colista de la zona con solo una unidad.