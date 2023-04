Joaquín Montecinos no ha encontrado regularidad en la liga mexicana. El actual delantero del Xolos del Tijuana ha sufrido múltiples lesiones que lo dejaron fuera del once inicial.

Montecinos, en conversación con Mediotiempo, se refirió a su mal momento y los escasos minutos que ha tenido en el equipo que marcha penúltimo en la liga mexicana.

"La verdad siento vergüenza, por más que no haya descenso, siento como que descendí. Me gusta ganar, no me gusta estar peleando abajo y duele, estoy desilusionado, no puedo mentir. Mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final"

Montecinos solo ha jugado 6 partidos de 13 posibles. (Archivo)

Además, Joaquín Montecinos confesó que su poca continuidad en el elenco mexicano le ha afectado mentalmente.

"Me ha pasado de todo este torneo. Me lesioné cuando no me tenía que lesionar porque justo asumió Miguel Herrera. En un torneo tan corto como en México no puedes dar ventaja y de ahí no me he podido recuperar. Mentalmente, me ha afectado el no jugar, sobre todo después de la lesión", concluyó Montecinos.