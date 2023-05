Colo Colo necesita sumar refuerzos de mayor jerarquía para el segundo semestre. Por ello, como informó hace algunas horas Bolavip Chile, el Cacique hará todos los esfuerzos económicos y las gestiones necesarias para intentar conseguir la carta de Joaquín Montecinos, quien fue desechado por el Xolos de Tijuana y tendrá que buscar otro destino futbolístico.

Hace tiempo que Gustavo Quinteros quiere fichar a Montecinos, aunque el tema económico es una gran brecha para el Cacique sobre todo por el castigo en el Torneo Nacional y en la Copa Libertadores, ya que la merma económica es importante y con nombres como Darío Lezcano, Carlos Palacios y Leandro Benegas la billetera quedó con números apenas en verde.

Montecinos fue de más a menos en el Tijuana y Miguel Piojo Herrera no lo tiene considerado. El padre de Joaco, Cristián Montecinos, ex goleador del Necaxa, el Cacique y Deportes Concepción, contestó el llamado de Bolavip para contar la firme sobre el actual momento de su hijo en tierras aztecas.

"Es que lo que pasa que esto sucede muchas veces. Aquí, lamentablemente se hizo un equipo donde quizás fallaron mucho los dirigentes, donde no se armó un equipo suficiente, pero para que le vamos a echar la culpa a otras cosas. El rendimiento es personal. Joaquín no tuvo un buen año, se lesionó y fueron muchas cosas que fueron negativas al final. La campaña que tuvo el equipo fue clave, para que hoy Joaquín no esté en los planes del técnico", confirmó Montecinos padre a Bolavip.

Joaquín Montecinos no lo pasa bien en México y es pretendido en Colo Colo (Getty)

Ahora, la realidad es que Joaco Montecinos tendrá que tomar una decisión: seguir en México, el extranjero o bien enfilar otra vez a Chile para un proyecto grande. Ahí, el Pelado Montecinos es claro con su mensaje. Colo Colo se aferra a la esperanza y a un milagro para recibir el sí.

"Por lo que hablo con él y más o menos entiendo, creo que la prioridad es quedarse fuera. No quiere regresar todavía a Chile, a no ser que tenga una oferta muy muy interesante. Él quiere hacer una campaña como corresponde, quizás también triunfar y eso es lo que va a buscar", indicó.

Cristián Montecinos triunfó con el Necaxa y el Cruz Azul en México y sabe como es la liga. El papá del delantero que sigue ligado a Xolos de Tijuana también es claro en su deseo y cree que le vendría bien al jugador considerado en la Selección Chilena tener otra oportunidad.

"Él, en su vida ha tenido dificultades y las ha pasado siempre. Esto es una cosa más. Tampoco está tirado, ni que le esté yendo mal, sigue el fútbol y su carrera. No creo que sea algo tan terrible. Necesita salir de ahí de donde está por un tema psicológico, las últimas tres campañas han sido malísimas y él quiere pelear algo mejor. Por lo que entiendo hay chances de ir a otro club", contó.

Montecinos padre, de igual forma, entrega luces de lo que pasará con su hijo. La fe es lo último que pierden en Colo Colo, aunque más allá del interés de Gustavo Quinteros, el tema monetario es una barrera importante.

"Por lo que siempre he sabido y en algún momento conversé con Daniel (Morón) es que sí han tenido interés por Joaquín, pero yo creo que hay muchos temas más. Un tema económico, un tema personal, él quiere venirse triunfador y por ahí prima esa situación para él. No es que se quiera regresar luego. Va a luchar hasta cuando pueda y buscará venirse mucho mejor y con triunfos", remató el Pelado.