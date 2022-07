El futuro de Alexis Sánchez sigue en vilo. El Niño Maravilla tendría sus días contados en el Inter de Milán, pero el tocopillano no se rinde y quiere llegar a un equipo competitivo y en el cual pueda enfrentar a los mejores del mundo.

El Bicampeón de América tiene un año más de contrato con el cuadro de Milan, pero el alto salario del nacional ha hecho que el conjunto lombardo presione por su salida y varios clubes del Viejo Continente han consultado por contar con los servicios del chileno.

Jorge Vargas, ex zaguero de la Selección Chilena, dialogó con el diario El Mercurio acerca de lo que debería hacer Sánchez

"No tiene por qué irse. Inter debe pagarle. El asunto es que el club no tiene dinero, pero eso no es problema de Sánchez. Seguramente lo deben estar presionando, pero no debe ceder", aseguró Potencia.

Sánchez no se quiere mover del equipo que dirige Simone Inzaghi | Foto: Getty Images

"Sánchez es una máquina, perfectamente podría ir a España o a Inglaterra. Sevilla o Villarreal son buenas opciones. Tiene nivel para jugar Champions League, en el caso de los primeros", cerró.

Recordar que Sánchez ha rechazado la propuesta de varios clubes de Europa, mientras los diarios europeos lo ponen en la órbita del Nápoles.