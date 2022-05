¡Le llueve sobre mojado a Byron Castillo!: Ex representante mete más leña al fuego: "Tenemos pruebas de muchas cosas más"

El ex representante de Byron Castillo salió al paso de los reclamos que caen en contra del ecuatoriano e incendió todo diciendo que hay muchas cosas que no se saben y que actualmente tiene demandado a su ex representado.