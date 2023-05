Beñat San José la está rompiendo en el Bolívar. Su equipo marcha primero en la Copa Libertadores con 6 puntos de 9 posibles.

El equipo del ex técnico de Universidad Católica le ganó a Palmeiras de local y en el día de ayer goleó a Cerro Porteño por 4-0, partido que se jugó en Paraguay.

Eso sí, en la liga boliviana la realidad no es la misma. El Bolívar si bien marcha segundo en la tabla de posiciones, el equipo de Beñat no gana hace 4 partidos, número que lo tienen a 4 puntos del líder, The Strongest.

Bolívar goleó a Cerro Porteño por 4-0, en calidad de visitante. (Archivo)

Seguramente desde Cruzados no están ajenos a este gran momento del técnico español. Beñat San José salió campeón con la UC en el año 2018 y dejó una grata imagen en la precordillera.

En un contexto en donde Ariel Holan está siendo sumamente críticado, no sería raro escuchar el nombre del español como una posibilidad de llegar al banco de la UC.