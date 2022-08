Manchester United vs Liverpool | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la Premier League

La Premier League es considerada por muchos como la mejor liga del mundo, porque en cada jornada siempre ofrece algún partidazo. Para muestra un botón, ya que en la 3° fecha se enfrentan Manchester United y Liverpool.

Los Diablos Rojos pasan por un momento preocupante, debido a que han caído en sus dos presentaciones en la actual campaña. Su último encuentro fue una derrota desastrosa frente al Brentford por 4-0, la cual los dejó como colistas de la Premier. Los hinchas piden a gritos cambios en la dirección del club, la que parece ir a la deriva desde la salida de Alex Ferguson.

Cristiano Ronaldo ha sonado durante todo el mercado fuera del club, pero por ahora sigue en Manchester United. Al menos el portugués puede celebrar la llegada de un refuerzo de renombre y con el cual vivió su etapa más exitosa en Real Madrid: Casemiro. El volante decidió cambiar de aire y fue traspasado al fútbol inglés, donde será dirigido por Erik ten Hag.

Liverpool no ha tenido el comienzo esperado. Los Reds han empatado en sus dos presentaciones, frente a Fulham y Crystal Palace. En este último encuentro además, fue expulsado el uruguayo Darwin Núñez, por lo que no podrá estar presente en el clásico en Old Trafford.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Liverpool?

Manchester United vs Liverpool se jugará este lunes 22 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Manchester United vs Liverpool?

El partido será transmitido por ESPN, en las siguientes señales según tu operador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Manchester United vs Liverpool?

El encuentro podrá ser visto en vivo por streaming a través de STAR+.