Con saldo negativo termino esta gira por Sudamerica el Real Betis de Manuel Pellegrini, quien en sus dos enfrentamientos ante Colo Colo y su partido ante River Plate en Argentina, cosechó tres derrotas, con diez goles en contra y ningún gol a favor, generando la preocupación del Ingeniero.

Tras finalizar este cuadrangular, el entrenador nacional que dirige al conjunto ‘Bético’ conversó con ESPN y dejó sus sensaciones por lo que fue el partido de esta jornada ante el ‘Cacique’ en la que señaló que vio algo mejor el equipo y perdió el encuentro por un infortuni.

"Creo que tuvimos más ocasiones que Colo Colo y desgraciadamente perdimos el partido en una jugada bastante controvertida", partió señalando Pellegrini.

El estratega se vio sacado durante un tramo del partido, en la que se enfrasco en una discusión con el juez de la brega, Piero Maza, quien terminó por expulsarlo y Pellegrini explicó el porqué de su molestia con el árbitro nacional, la que consta por una jugada previa al gol de los ‘Albos’.

Pellegrini fue galardonado previo al partido | Foto: Guillermo Salazar

"Es un foul, que el árbitro puede cobrarlo o no, pero queda el jugador en el piso, el jugador de Colo Colo lo está esperando y el árbitro lo apura para que saque el lateral y vino el gol con un jugador menos. Me pareció absurdo, una falta de criterio absoluta, primero porque era foul y si no lo estima, al menos que espere que el jugador se pare, después estimó que me debía echar y nada más", detalló.

En lo que fue el momento en donde el ‘Ingeniero’ saltó a la cancha del Estadio Sausalito, detalló lo que le dijo al juez: "le fui a decir que había desnivelado él el partido por falta de criterio, porque el fair play es esperar que al menos el jugador se pare".

Finalmente, Pellegrini hizo un rápido análisis a lo que fue su paso por esta breve gira en Sudamérica, la que catalogó como ‘muy mala’ por las derrotas y lo que mostró su equipo en los tres partidos, viéndose muy de lejos lo que mostró en el primer semestre de la temporada, Además, detalló en que vio de buena forma a Colo Colo

"El balance de la gira es muy malo, porque perdimos dos partidos jugando muy mal, lejos de lo que somos como equipo. Perder de esa manera, uno no puede estar conforme, hoy fue un partido más normal y en la tónica de lo que hacemos, pero deportivamente es una gira negativa, pero de partidos amistoso… (Colo Colo) lo vi un muy buen equipo", cerró.