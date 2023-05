Manuel Pellegrini pone paños fríos por el momento del Betis: "No es el peor momento, ni mío ni del Betis en su historia"

El Real Betis de Manuel Pellegrini atravieza uno de los peores momentos desde que el entrenador chileno asumió en el club español.

El equipo verdiblanco acumula 3 fechas sin poder ganar en La Liga y actualmente está sexto con 49 puntos, dos más que su próximo rival, el Athletic de Bilbao. El partido contra el equipo vasco es fundamental para empezar a asegurar el objetivo de estar en la próxima Europa League.

Ante este irregular momento, Manuel Pellegrini analizó la actualidad del Betis. "Bueno yo creo que es (un partido) muy importante, pero no hay que confundir los momentos. Yo creo que para Betis estar sexto la fecha 32, se revisa toda la historia hacia atrás, es muy difícil conseguirlo. Entonces no es el peor momento, ni mío ni del Betis en su historia. Ni mucho menos"

Manuel Pellegrini ya piensa en el duelo contra el Bilbao por una nueva fecha de La Liga. (Getty Images)

"Estamos en una posición muy expectante. En las últimas semanas hemos tenido algunos resultados negativos, que además lo tienen todos los equipos durante la temporada", continuó diciendo el estratega.

"Quizás no es normal en un equipo que no tenga nunca un bache de resultados, como estamos teniendo. Pero no pasa ni estamos en crisis, peleando el descenso, o creyendo que somos un desastre", cerró diciendo Pellegrini.