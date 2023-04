Particular intervención del ex atacante de Universidad de Chile generó algunas simpáticas y particulares reacciones.

A todos nos ha pasado, sin duda y en esta ocasión le ocurrió a Mauricio Pinilla, quien comenta el duelo entre Flamengo y Ñublense por la Copa Libertadores y que se disputa en el Estadio Maracaná en Rio de Janeiro.

El partido marca el estreno de Jorge Sampaoli en el banquillo del Mengao y que confió en Arturo Vidal como titular en su primera oncena a cargo del actual campeón de América y que busca sus primeros tres puntos, luego de caer en el debut ante Aucas en Ecuador.

No obstante, la particular intervención de Pinigol se produjo durante la transmisión del mencionado compromiso a través de las pantallas de Star Plus y bueno, fue un comentario, donde el ex seleccionado nacional se confundió de porteros.

"Buena aproximación de Flamengo por la izquierda, se metía Gabigol por el centro pero está muy atento el Zanahoria Pérez", por el portero uruguayo de Ñublense, en clara confusión porque ese apodo pertenece a Sebastián Pérez, actual guardameta de Unión Española.

De todas maneras y para ser justos, Pinilla corrigió el fail al rato después y lo aclaró oportunamente. "Lea decía yo que era el Zanahoria Pérez y no, es Nicola Pérez. Zanahoria Pérez, ex arquero de Universidad Católica, actualmente en Unión Española", aclaró el ex atacante.

Pinilla comentó el duelo entre Flamengo y Ñublense (Getty Images)

