Hace unos días el técnico Didier Deschamps eligió a Kylian Mbappé como el nuevo capitán de la Selección de Francia, reemplazando a Hugo Lloris, quien se retiró del combinado tras la final del Mundial de Qatar 2022. Esto no dejó contento a todos los integrantes, uno de ellos fue Antoine Griezmann, quien lleva más de diez años formando parte de la selección.

Kylian Mbappé habló con los medios de comunicación en la antesala del duelo que Francia jugará contra Países Bajos por las Eliminatorias rumbo a la Euro 2024, instancia en la cual se refirió al tema que involucró su compañero.

"Hablé con él, estaba decepcionado y, honestamente, es comprensible. En su lugar yo hubiera tenido la misma reacción. Tiene 32 años y lleva 13 en la selección, ha sido el jugador más importante de la era Deschamps", mencionó la estrella del PSG.

Antoine Griezmann no habría estado de acuerdo con la elección de Mbappé como capitán | Getty Images

El nuevo capitán de la Selección de Francia enfatizó en el tema mencionando que: "Le he dicho que no soy su superior. Él tiene una experiencia que yo no tengo. Cuando llegué al centro de formación él ya estaba en la absoluta. Además, todo el mundo le aprecia, sería una pena no aprovechar su experiencia".

"Iremos de la mano para que esta selección vuelva a reinar en Europa y en el mundo. Cuando él tenga algo que decir, me sentaré y le escucharé", agregó el jugador de 24 años que llevará la jineta de capitán en el partido que jugarán franceses y neerlandeses.