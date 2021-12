Pablo Guede y el período a prueba de Nico Castillo en Necaxa: "Si estuviera en su esplendor, no podríamos firmarlo"

Nicolás Castillo volvió al fútbol mexicano tras su paso por Brasil, donde no tuvo prácticamente acción defiendo la camiseta del Juventude. El delantero chileno le ha tocado difícil en los años luego de sufrir una trombosis en una de sus piernas y que puso en riesgo su vida. Sin embargo, logró recuperarse y hoy está buscando una nueva oportuidad en el fútbol.

Tras su desvinculación del América, el atacante recaló en el Necaxa, donde está en un período de prueba. El técnico de los Rayos, Pablo Guede, conversó con ESPN México y se refirió a la situación entorno al ex Universidad Católica.

"Muy simple: es una cuestión de que si está bien y se pone bien, no hay un delantero como él, es así de claro. Otra realidad es si estuviera en su esplendor, no podríamos firmarlo porque no tendríamos la plata para pagar. Si todos somos capaces de llegar a un 80% de lo que realmente es Nico Castillo, creo que nos alcanzará muchísimo y que es un jugador determinante, porque ya lo demostró", comenzó diciendo el DT.

"Se nos presentó la oportunidad, tuvo la humildad y grandeza suficiente para aceptar venir a un período de prueba. Eso te habla de un amor propio y las ganas de revertir una situación que tiene. Bienvenido sea, porque creo que llegamos en el momento justo", agregó Guede.

En cuanto al problema de salud que tuvo, desde el club saben que no está ajeno aquello. Sin embargo, confían en que Castillo pueda retomar ese nivel que en algún momento se le destacó, sobretodo cuando defendió la camiseta de Pumas.

"No está exento de aquello, no es fácil para nosotros sino para él, pero con su trayectoria se ganó que alguien le dé esa oportunidad y que nosotros hayamos caído en el momento justo, de intentar junto con él, que se ponga bien y que vuelva a recuperar la 'Mirada de Tigre' que necesita", cerró el trasandino.