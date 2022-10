Periodista colombiano amigo de Arturo Vidal no se urge por lesión de cara a la final de Copa Libertadores

Menos de una semana resta para la gran final de la Copa Libertadores Masculina entre Flamengo y Atlético Paranaense que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Guayaquil y que tendrá a dos chilenos en sus nóminas como son Arturo Vidal y Erick Pulgar. en el Fla.

No obstante, la alarma se encendió producto de la lesión que sufre el King y que el propio cuadro brasileño publicó en sus redes, en la cual señalaban que el jugador se sometería a un drenaje producto de un traumatismo en la pierna derecha, para luego continuar con un tratamiento.

Aprovechando que se encuentra presente en Ecuador cubriendo los detalles de la Copa Libertadores Femenina, Bolavip Chile conversó con el periodista colombiano Jaime Orlando Dinas Escobar, quien es uno de los comunicadores más cercanos al Rey Arturo en el mundo, quien nos contó detalles y confesiones sobre su amistad con el chileno.



"Yo conozco a Arturo Erasmo desde los 16 años. A mi me gusta estar en las concentraciones y la gente se dio cuenta cuando nos dimos un abrazo en la edición de la Copa América en Brasil 2019. Si el todopoderoso me bendice, iré a la final de la Libertadores masculina a Guayaquil. Iré por un colombiano del Paranaense, (Luis Manuel) Orejuela que es de mi ciudad y por Arturo Erasmo", confesó Dinas Escobar.

Dinas se encuentra en la cobertura de Libertadores Fem y espera ir a la final masculina de Guayaquil (Bolavip Chile)

En la ocasión, se enteró del problema físico que afecta al volante del Mengao, pero de todas formas tiene mucha fe y confianza en que su amigo no se perderá este duelo tan trascenental. "Voy a escribirle, pero me conozco a Arturo Erasmo, si tiene que ir con yeso, va con yeso. Si tiene que ir con muletas, va con muletas y si tiene que ir en silla de ruedas lo hará. Tiene que ser que clínicamente lo descarten y los médicos le digan que eso coloca en riesgo el resto de la carrera, pero es un hombre de 25 horas y sin conocer el diagnóstico, yo creería que Vidal no se va a perder este partido, si hay una pequeña lucecita en esa habitación oscura por ese golpe, Arturo Erasmo lo convertirá en iluminación", enfatizó.

Por último, ante la interrogante si siente que Vidal tenía para seguir jugando en Europa, Dinas Escobar argumentó que "yo creo que sí le daba, lo que pasa es que Arturo quería sumarle a su palmarés, una Copa Libertadores y mucho más con un equipo brasileño que tiene mucho significado. Yo creería que Arturo Erasmo lo vio por ese lado y otro factor es que está en un equipo muy poderoso, con más hinchada en el mundo que es el Flamengo", cerró el periodista.