"Por eso me tienen mala": Arturo Vidal confiesa que los hinchas del Real Madrid no lo pasan por su gol en la manita con la camiseta del Barcelona

El volante nacional Arturo Vidal lentamente se ha ido ganando el corazón de los fanáticos del Flamengo con sus buenas actuaciones dentro del campo de juego, en donde desde su llegada al conjunto brasileño, el Mengao se ha mantenido invicto, viendo minutos en la Copa Libertadores, Brasileirao y Copa Brasil.

En esta jornada fue revelada una entrevista del Bicampeón de América con el canal oficial del Flamengo, en donde habló de muchos temas relacionados a sus primeras semanas como jugador del ‘Fla’ y señaló lo que sintió en su debut ante el Avaí en el Brasileirao.

“Cuando el partido estaba 1-1 entré con muchas ganas, ilusión y alegría de entrar al campo con la camiseta de Flamengo. Siempre lo soñé y lo pude cumplir. Y qué mejor que con un triunfo. En esa jugada pude robar el balón por el costado y después pudimos marcar, que es lo más importante, que el equipo haya ganado”, partió señalando el King

En el poco tiempo que lleva con su nuevo equipo, Vidal señala desde que pisó el centro de entrenamientos del club se ha sentido con mucha confianza y revela que sus compañeros desde el primer día los han hecho sentir como en casa, confesando incluso con quien ya tiene una relación muy cercana.

Vidal celebrando su anotación al Real Madrid | Foto: Getty Images

“Todo el equipo me ha tratado muy bien, con mucho cariño y respeto, me siento como en casa, como si llevara mucho tiempo, pero con Rodinei tengo un cariño que lo he tomado muy rápido porque también habla español y está alegre, igual que yo”, explicó a FLA TV.

Dentro de la entrevista, el ‘King’ Arturo hizo memoria de la mala relación que tiene con el Real Madrid, en donde la periodista le recordó el gol que le hizo a los madrileños en el 5-1 que le propinó con la camiseta del Barcelona, a lo que Vidal dijo: “por eso me tienen tanta mala”, cerrando entre risas.

Finalmente, Vidal indicó lo complejo que fue su inicio en el fútbol saliendo desde Chile, en donde indicó que no es un país en donde salgan muchos jugadores, pero que gracias a su constancia y ayuda de sus cercanos, puede decir hoy en día orgullosamente que tiene una gran carrera.

“Dificultades siempre hay en el camino, es muy difícil ser futbolista profesional en un país que no es tan fuerte en Sudamérica o de sacar muchos jugadores y gracias a dios mi carrera ha sido bastante buena. Con mucho esfuerzo, sacrificio y mucha gente me ha ayudado que en cada país que me ha tocado estar y salir adelante”, finalizó.