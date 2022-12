Ex atacante sostuvo que el portero trasandino no debió burlarse de Kylian Mbappe luego que le hizo cuatro goles.

El mundial finalizó hace ocho días, en Argentina se sigue celebrando y los ecos de la final entre la albiceleste y Francia todavía operan en el ambiente del mundo del fútbol, donde muchos de los cuestionamientos apuntan al portero del equipo sudamericano, Emiliano Martínez.

Dibu sigue siendo una imagen controversial para muchas latitudes y una de ellas es la que se dejó ver durante las celebraciones ya en Argentina, cuando el reconocido como mejor guardameta de la copa estando arriba del bus tenía en sus brazos una especie de bebé con el rostro del delantero francés, Kylian Mbappe.

Ese suceso provocó la reacción incluso en nuestro país, donde hasta Mauricio Pinilla en las pantallas de ESPN tuvo comentarios al respecto. "Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos", comentó el ex seleccionado nacional.

El atacante que dejó a la Universidad de Chile en 2018, agregó que "¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo. ¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría... Aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior. ¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé? Seguramente será un ícono mundial. De él, seguro se van a acordar que tapó un par de penales", aclaró un enfático Pinilla.

De todos estos dichos, hizo eco el reconocido Diario Olé quienes llevaron la noticia en portada y titulan "El chileno Pinilla contra Dibu Martínez" y reproducen todos los dichos que el ex delantero nacional dijo sobre el entretubos de la Scaloneta.

Así llevó en portada Diario Olé los dichos de Pinilla contra Dibu (Captura Diario Olé)

Además, Pinigol añadió que cuando La Roja ganó las dos Copas Américas, ellos no andaban con burlas hacia Messi y compañía, porque era algo que no correspondía.

De todos modos, estos no han sido los único dichos contra Dibu Martínez a lo largo y ancho del mundo. Adil Rami, Fabio Capello, Patrick Vieira y hasta su entrenador en el Aston Villa, Unai Emery, han sido quienes han cuestionado al mediático portero argentino.