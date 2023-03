Erling Haaland es el delantero del momento en el fútbol mundial. El delantero noruego se ha convertido en uno de los mejores "9" de la actualidad, algo que volvió a demostrar ayer cuando marcó cinco goles en la victoria de su equipo, el Manchester City, sobre el Leipzig, por la UEFA Champions League. Haaland está inscribiendo su nombre en la historia del City, pero no muchos saben que su historia pudo haber sido distinta porque hace años estuvo en la órbita del Barcelona, club que no quiso ficharlo.

Ariedo Braida, ex asesor de fútbol internacional del Barcelona entre 2015 y 2019, habló con Radio Marca en 2020 y contó el motivo por el cual los culés declinaron la opción de contratar los servicios de Haaland. "Estuve estudiando jugadores y apunté algunos nombres como Haaland, cuándo aún jugaba en Noruega, pero desde el club (comandado por Josep Maria Bartomeu) me dijeron que no, porque no tenía el perfil del Barca".

Erling Haaland comenzó a dar que hablar en el año 2018 cuando el Red Bull Salzburgo lo fichó para competir en la liga austriaca y en la UEFA Champions League. Ese fue el punto de partida con el cual el noruego atrajo a diferentes clubes del mundo.

Haaland marcó cinco goles en la goleada del City al Leipzig en Champions | Getty Images

En ese entonces su nombre estaba en la carpeta de diferentes equipos como el Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Barcelona y Borussia Dortmund. Sin embargo, Barcelona lo rechazó debido a que una de sus metas para la llegada del 2020 era Lautaro Martínez, a quien veían con un perfil parecido al que tenía Luis Suárez, en ese entonces delantero titular de los culés. Aunque finalmente, con la llegada de la pandemia por el Covid-19, el delantero argentino no pudo llegar a España por la crisis económica de Barcelona, la cual explotó en 2020.

Finalmente el Borussia Dortmund fue el equipo que ganó la batalla y pagó los 20 millones de euros que pedía el Red Bull Salzburgo, más las comisiones al agente Mino Raiola y al padre Haaland, Alfe-Inge Haaland, y fichó al delantero noruego, quien marcó 86 goles en 89 partidos en los dos años que estuvo con los alemanes.

Barcelona quiso contratarlo en 2022, ya con Joan Laporta en la presidencia del club, sin embargo, Haaland ya era un superestrella mundial en el fútbol, por lo que económicamente fue imposible para los españoles. A pesar de que la cláusula de Haaland con el Borussia Dortmund era de 75 millones de euros, el monto final del traspaso, sumado a las comisiones para el padre de Haaland, su agente y el sueldo del noruego, ascendía a casi 300 millones de euros, algo que Barcelona no pudo concretar.

Quien sí pagó todo lo anteriormente dicho fue el Manchester City, quien fichó a Haaland por 61 millones de euros, aunque se dice que tiene una cláusula especial con la cual se podría marchar al rival del Barcelona: Real Madrid, en el año 2024.