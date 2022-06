¿Recado a Chile? Byron Castillo se despide con una lágrima en la garganta del Barcelona: "A los que me apoyaron les agradezco y a los que no a seguir sufriendo"

Byron Castillo sigue dando que hablar en Ecuador. A tan solo minutos después que saliera el fallo de la FIFA a favor de la Selección de Ecuador, el lateral fue traspasado oficialmente al León de México proveniente desde el Barcelona de Guayaquil.

El jugador fue presentado en las redes sociales del club azteca con un video al estilo de Top Gun, lo que llamó la atención de varios hinchas en las diversas redes sociales.

Y así el defensor de 23 años vivirá su primera experiencia en el extranjero tras sus pasos por el Club Sport Norteamérica, Aucas y Barcelona.

"Contento de llegar a un equipo grande como León. Ahora ir a trabajar al 100% y estar mentalizado en todo lo que se viene", aseguró Castillo en una imágenes compartidas por ImageSport.

Castillo llegó a Barcelona en 2017 y fue una de las grandes figuras del elenco ecuatoriano | Foto: Getty Images

Luego, le envió un mensaje a toda la afición del Ídolo del Astillero. "Barcelona fue toda mi carrera, no quisiera irme del club pero son cosas del futbolista. Tengo que partir pero mi corazón siempre va a estar ahí para Barcelona", remarcó.

Y para finalizar, el propio jugador entregó un mensaje que no dejó indiferente a nadie. "A los que me apoyaron le agradezco mucho de corazón y a los que no a seguir sufriendo", sentenció.