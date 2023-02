Hace unos días el mediocampista argentino Enzo Fernández fue presentado como nuevo refuerzo del Chelsea de Inglaterra, convirtiéndose en el traspaso más caro del último mercado invernal. Durante las últimas horas Rui Costa, ex jugador del Milan de Italia y actual presidente del Benfica de Portugal, se refirió a la salida de Fernández del club portugués.

“Enzo Fernández no quería quedarse en el Benfica. No nos dio ninguna oportunidad. Hice todo lo que pude", declaró el presidente del Benfica durante una conferencia de prensa.

El ex jugador del Milan de Italia de la exitosa era de Carlo Ancelotti continuó mencionado que: "Respeto el miedo a perder un gran contrato, otra cosa es que no pierda ni un euro y no se quiera quedar. No mostró ningún compromiso con el Benfica. Le propuse al Chelsea venderlo en verano por un precio más bajo y que se quedara en el club para pelear la Champions League pero el jugador no mostró interés en seguir aquí. Desde que llegó el Chelsea, fue imposible hacerle cambiar de opinión. No lloro por jugadores que no quieren vestir más la camiseta del Benfica".

Enzo Fernández llegó por 121 millones de euros al Chelsea | Foto: Twitter Chelsea

Enzo Fernández dejó el Benfica de Portugal, club al cual llegó en 2022, para sumarse al Chelsea de Inglaterra, equipo que pagó 121 millones de euros por su pase, lo que lo convirtió en el fichaje más caro del último mercado invernal.

El ex mediocampista de River Plate se convirtió en el fichaje más caro del fútbol inglés, superando a Jack Grealish, quien en 2021 llegó al Manchester City proveniente del Aston Villa por 117,5 millones de euros.

Fernández se sumó a una extensa lista de fichajes que hizo el Chelsea entre los que destacan el portugués Joao Félix y el ucraniano Mijailo Mudryk, quien en un principio estaba en la órbita del Arsenal, pero los Blues se adelantaron y concretaron su fichaje.