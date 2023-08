Arturo Vidal revela por qué no pudo jugar en el Chelsea: "No me dejó...."

Arturo Vidal contó una serie de historias no conocidas respecto a su exitosa carrera en un live que compartió con el famoso streamer argentino Davoo Xeneize.

Una de ellas fue la vez que estuvo a punto de jugar en la Premier League, la única liga top de Europa donde no pudo jugar.

El equipo que quería tenerlo en sus filas era el poderoso Chelsea, y el King dio a conocer el culpable de no haber podido llegar a Inglaterra cuando era una de las figuras del Bayern Munich.

“Conte era el entrenador y Ancelotti no me dejó. Eso fue lo más cerca que estuve. Me dio muchas ganas (de ir), porque estaba Conte, él me estaba pidiendo, quería que lo ayudara en su proceso nuevo en el Chelsea….justo ese año salió campeón, hubiese sido lindo”, confesó.

Arturo Vidal cuenta que pudo ser jugador del Chelsea.

Arturo Vidal culpa a Inzaghi por su no tan exitoso paso por el Inter de Milán

“En el último año jugué menos de lo que pensaba, porque llegó otro entrenador, él trajo a su jugador, lo hizo jugar más y conmigo se portó no tan bien. Podía jugar mucho más”, indica.

Agregando que en “el partido más importante en el Inter fue cuando le ganamos al Liverpool de visita y después (Inzaghi) hace un par de cosas que no se deben hacer. Ahí tomé la decisión de cambiar y volver a Sudamérica”.

¿En qué equipos de Europa jugó Arturo Vidal?

El actual volante del Atlético Paraenense jugó en Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán. Salió campeón en la Bundesliga, en la Serie A y en La Liga.