El jugador fue autorizado por el técnico Rubén Darío Insúa para volver a Chile a solucionar "asuntos personales", pero hasta el día de hoy todavía no se reintegrado al equipo

La corta estancia de Alex Ibacache podría llegar pronto a su fin debido a que San Lorenzo, el equipo que lo fichó en enero de este año a préstamo proveniente de Everton, ya estaría tomando cartas en el asunto.

Según señaló AS Chile, el Ciclón estaría buscando rescindirle el contrato al chileno, quien había firmado por un préstamo de un año, para después volver a Everton, club dueño del pase. Junto con esa información, Matías Caruzzo, manager de San Lorenzo, le confirmó al medio chileno que Ibacache no volverá al Cuervo.

“Los abogados están determinando si se rescinde el contrato de común acuerdo y si San Lorenzo debe abonarle el préstamo a Everton”, señaló Caruzzo a AS Chile.

Otro punto que está analizando el equipo argentino es sobre si pagar o no los 130 mil dólares a Everton por el préstamo de Alex Ibacache, quien ya no volvería a San Lorenzo.

Alex Ibacache no ha tenido minutos de manera oficial con San Lorenzo. Hace un par de semanas el periodista Leandro Rotondo, quien cubre la actualidad del Cuervo, había mencionado que el chileno no era considerado por Rubén Darío Insúa por "no estar físicamente apto".

Hace unos días el mismo Rotondo había revelado que el jugador había pedido permiso para volver a Chile, mientras que el técnico Rubén Darío Insúa confirmó la información, pero también aseguró que desconocía el paradero de Ibacache, esto debido a que el chileno no volvió a presentarse a los entrenamientos. La razón que habría dado Ibacache para volver a Chile fue para "resolver asuntos personales".

La situación de Alex Ibacache podría complicarse más debido a que San Lorenzo podría demandar ante la FIFA por incumplimiento de contrato.