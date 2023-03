Gabriel Suazo está pasando por un comienzo increíble en su aventura en el fútbol extranjero ya que desde que llegó a Toulouse, en enero de 2023, se ha adaptado muy rápido al fútbol europeo, a tal punto de ya ser prácticamente el titular en la banda izquierda. Además, durante la jornada de ayer convirtió su primer gol en la victoria de los violetas frente al Rodez en la Copa de Francia, lo cual no pasó desapercibido por la prensa internacional.

Toulouse venció por seis a uno al Rodez en los cuartos de final de la Copa de Francia y una de esas seis anotaciones fue por parte de Suazo. Ahora el cuadro violeta jugará las semifinales de la competición.

El medio La Despeche calificó a Gabriel Suazo con una nota 7.5, siendo la segunda más alta del equipo. Además también destacaron el gol del chileno. "El radiante chileno anotó su primer gol con el TFC en una magnífica recuperación sin control que se fue a limpiar telarañas de las jaulas de Aveyron. Un gran partido a su favor", destacó el medio francés.

El periodista española Andrés Onrubia, corresponsal de AS y Cadena Ser en Francia, también destacó al ex capitán de Colo Colo sobre su rápida adaptación al equipo. "Impacto tremendo del chileno Gabriel Suazo en el Toulouse. Hoy marcó en los cuartos de la Coupe de France vs Rodez (6-1), pero es que no ha necesitado ni adaptación. Tiene un exquisito pie para generar en campo rival y mide muy bien los duelos defensivos", señaló Onrubia a través de su cuenta de Twitter.

Mientras que France TV tampoco estuvo ajeno a la anotación del ex Colo Colo y señalaron lo siguiente: "¡Vaya cañonazo de Gabriel Suazo bajo el larguero! Pegado en la entrada al área, saca un balón devuelto por Chaïbi. El Toulouse FC sobrevuela literalmente este encuentro".