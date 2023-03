¿Se enojará Marcelo Bielsa? Campeón del mundo argentino le recomienda a Lionel Messi no jugar en Newells Old Boys

Lionel Messi vive un momento único desde que pudo levantar la Copa del Mundo con la selección argentina, esa que le fue tan esquiva en sus mejores momentos como futbolista, llegó quizás cuando menos lo esperaba.

A partir de ese momento la estrella del PSG transformó toda la mala onda de los haters que tenía en el trasanino país, en amor y locura, algo que ha vivido en carne y hueso luego del Mundial.

Y en un alto debate en ESPN F90, el también campeón del mundo, Óscar Ruggeri le recomendó a la Pulga no cumplir su palabra y no retirarse en Newells Old Boys, porque nunca va a poder vivir en su país de origen.

“De verdad, han pasado cosas en Rosario. ¿No? Cosas difíciles que están intentando de solucionar, no es sencillo. ¿Cómo traes a la familia? Les pregunto de verdad. Esta familia vivió toda su vida en Barcelona que no tenían que depender de nada, salen de la casa, llevan a los chicos a la escuela, vuelven”, afirmó el Cabezón.

Messi se puso la camiseta de Newells para homenajear a Diego Maradona (Getty Images)

Ruggeri es un convencido de que Messi no podría vivir en Argentina y le recomienda derechamente vivir el resto de su vida en el Viejo Continente.

“Esté dónde esté. En Europa es distinto, es otra cultura. Ahora cada vez que venga acá, va a vivir esto: no va a poder ir a comer a ningún lado. No es algo que va a cambiar dentro de un año, dos años. Esto no cambia más, no lo pierde más”, cerró.