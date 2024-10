Es innegable, que en su regreso al fútbol chileno, Arturo Vidal aparte de jugar se ha dedicado a criticar, hablar y por qué no, molestar y cuando alguien lo critica, sale con alguna pesadez un tanto burlona.

Sin embargo, hubo sí alguien que le salió al cruce al jugador de Colo Colo y lo hizo tal como en su época de futbolista. Hablamos del ex seleccionado argentino, Óscar Ruggeri.

En su espacio en ESPN Argentina, el Cabezón hizo énfasis a los dichos del King, quien hace unos días criticó el proceso que lidera Ricardo Gareca en la selección chilena y manifestó que con él, junto a otros de la Generación Dorada, La Roja si clasificará al Mundial, algo que Ruggeri no dejó pasar.

“Lo de este chico la verdad es que es increíble. Él dijo que no se pueden quedar afuera del Mundial. ¿Y por qué no fue a los últimos 2 Mundiales? ¿Eran todos unos fenómenos los grandes? Ahora se la agarra con Gareca que no lo llamó, es increíble”, afirmó el campéon del mundo.

A su vez, le mandó un recado directo al ex jugador del Barcelona. “Vidalcito, era 10 años antes, pichón. Las grandes camadas no van hace 2 Mundiales. Vos Vidal, con ese jopo bárbaro”, expresó.

Ruggeri no se la dejó pasar al King (Captura)

Ruggeri: “Con River habló y quedó eliminado”

A su vez, recalcó la fama de hablador por parte del Vidal y le aconsejó que mejor, apoye a la selección chilena, no creyendo que es el salvador del fútbol chileno.

“Le gusta hablar, mamita querida. Con River habló y quedó eliminado, también. No hizo nada de otro mundo. Él tendría que estar apoyando a sus compañeros de la Selección. Se piensa que es el fenómeno de Chile”, cerró Ruggeri.