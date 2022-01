Alexis Sánchez sigue sumando elogios tras su gran actuación en la SuperCopa de Italia, donde el Inter de Milán derrotó por 2-1 a Juventus en la gran final con un gol agónico del Niño Maravilla, quien le dio el primer título al cuadro lombardo y a Simone Inzaghi al mando del conjunto italiano.

Durante los últimos compromisos, el delantero chileno ha tenido un renacer futbolístico en Italia, algo que en la Selección Chilena no ven con malos ojos, esto porque en unos días más la Roja deberá enfrentar a la Selección de Argentina en Calama.

Fue el propio Inzaghi, quien se refirió en la conferencia de prensa previa al compromiso ante Atalanta por la Serie A a la actitud y el rendimiento del tocopillano.

“Fue decisivo, es un gran jugador y estoy contento de entrenarlo como a todos los demás. Hoy veré cómo están los jugadores que han jugado 120 minutos. Siempre quiere mejorar, se entrena con mucho entusiasmo. Me alegro mucho por él, no creo que necesitara ese gol de la otra noche. Ha sido un gran activo durante dos meses”, aseveró el ex delantero italiano.

Además, recalcó que “más allá del gol, en los últimos cinco (Sánchez) había jugado tres, todo de la mejor manera tanto desde el inicio como durante el partido. Yo había dicho en las conferencias que tiene calidad, que es positivo, que siempre quiere mejorar", sentenció.

Recordar que el Inter saltará este domingo a las 16:45 horas, cuando enfrente al Atalanta y en donde el chileno podría seguir sumando minutos y buenas opiniones acerca de su rendimiento.