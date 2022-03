En este inicio de temporada el defensor nacional Benjamín Kuscevic ha tenido una gran participación con el Palmeiras, teniendo presentaciones destacables en el torneo Paulista y en lo que fue la Recopa Sudamericana.

En la previa del Clásico Paulista que enfrentará al actual Bicampeón de la Copa Libertadores contra el Corinthians, el estratega del Verdao, Abel Ferreira se refirió al momento que atraviesa el ex zaguero de la Universidad Católica en esta temporada, en donde lo halago por su gran mentalidad.

"Tenemos un chileno aquí, que lo conocemos bien. Que es Kuscevic, terminó siendo un arma para nosotros porque necesitamos un equipo con la mentalidad que tiene este jugador", inició indicando Ferreira.

El entrenador portugués recordó el encuentro en donde le dio la titularidad al zaguero chileno ante la Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, en donde reveló que lo puso como un buen ejemplo para sus compañeros.

"Recuerdo esa llave, que a Kuscevic se lo di mucho como ejemplo a los otros, por la forma en que se dedica, cómo entrena y el profesionalismo que tiene. Inclusive sin jugar tanto", aseveró el DT.

Ferreira recalcó en que aquella situación con Kuscevic le ha servido hasta día de hoy para referenciar el tipo de jugador que quiere para el equipo, luchador y con una gran mentalidad, los cuales le han permitido tener más minutos con el conjunto brasileño.

"Lo usé mucho como ejemplo a los otros. Si tienen dudas de la mentalidad del equipo que queremos, acá ustedes tienen un compañero dentro. No hay dudas que no vaya a luchar, no hay una. Y siempre con lealtad, pero competitivo, compite con todo. Porque si quieres ganar algo más es necesario ser competitivo. Y él terminó siendo un buen elemento", cerró.