Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba reza la canción y es algo muy aplicable para el delantero argentino Valentín Castellanos, el que llegó a Universidad de Chile con 18 años y al no tener cabida en el equipo que dirigía Ángel Guillermo Hoyos en 2017, fue mandado a préstamo con una baja opción de compra al Torque uruguayo.

La rompió en el cuadro oriental, el que hizo efectiva la compra del pase por apenas 250.000 dólares para venderlo rápidamente al New York City de la MLS, donde no sólo se consagró, es el actual bota de oro de la liga norteamericana y por eso River Plate se fijó en él.

"Se contactaron conmigo y con mi representante. Me plantearon la posibilidad de River, pero no depende solo de mí. Hay que evaluar todo, si hay chances de Europa también. Estamos viendo. Hablé con un colaborador de Gallardo y después lo pasé a mi representante. Me preguntaron si estaba interesado y obviamente dije que sí", confesó en conversación con TyC Sports.

El mendocino deja en claro que no le puede decir que no a uno de los entrenadores que más admira, y que está en condiciones se sacrificar incluso la parte económica para ser compañero de Paulo Díaz.

"Obviamente que te llame Gallardo, uno de los mejores técnicos del mundo, no le podés decir que no. Es un técnico que te puede hacer crecer. Es algo muy lindo que te llamen de River y que estén interesados en vos. No se cerró nada, así que estamos viendo lo que pase en estos días", agregó.

El Tati cree además que ya cumplió un ciclo en Estados Unidos. "Cuando se tenga que tomar el tren, se va a tomar. Creo que se terminó una parte de mi ciclo en la MLS, quiero crecer como futbolista. Si bien también quiero jugar en Europa, obviamente que no descarto jugar en River", cerró.