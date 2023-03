Este domingo el Real Betis recibirá a Real Madrid por la fecha 24 de La Liga de España, en lo que será un partido especial para el técnico chileno Manuel Pellegrini, actualmente a cargo de los andaluces, pero que en el pasado dirigió a los merengues. Pellegrini habló en conferencia de prensa sobre su rival de mañana, el cual considera como el más difícil del campeonato.

"Es sin duda el rival más difícil de La Liga, pero eso no quita que también tengamos oportunidades para ganar. Tenemos nuestras posibilidades en la medida que seamos el mismo equipo de siempre", declaró Pellegrini sobre el Real Madrid.

Real Betis está ubicado actualmente en el quinto puesto de La Liga de España con 40 puntos, por ahora en puestos de clasificación a la Europa League. Además, Pellegrini también habló la intensidad del equipo de Carlo Ancelotti, el cual jugará contra Betis después de haber perdido contra Barcelona en la Copa del Rey.

El Betis de Pellegrini está quinto en La Liga | Getty Images

“Siempre va a por todas, aunque venga de algún partido que no ganó. Siempre sale a ganar en todos lados, tiene individualidades muy importantes, juega muy bien al fútbol y así lo ha demostrado“, agregó el técnico chileno.

A pesar de que Real Madrid es considerado favorito en este partido, Pellegrini, quien dirigió a los merengues entre 2009 y 2010 confía en que Betis saldrá a ganar este encuentro. “Vamos a jugar sin temor, vamos a salir a ganar desde el primer minuto. Si lo ganamos, fenomenal. Y si no, que sea porque el Real Madrid fue superior a nosotros y no porque nosotros no jugamos a lo que somos capaces”, mencionó el ex técnico de Universidad Católica.

Betis y Real Madrid se enfrentarán este domingo 5 de marzo de 2023 a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Benito Villamarín, casa del equipo de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo. El equipo de Carlo Ancelotti está en el segundo lugar con 52 puntos, siete menos que el líder Barcelona.