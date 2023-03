Manuel Pellegrini podría cambiar de aires debido a que en las últimas horas su nombre ha sido nuevamente vinculado a la Premier League. El actual técnico del Real Betis Balompié podría dejar La Liga y regresar a Inglaterra debido a que suena como posible reemplazante de Antonio Conte en el Tottenham.

Según el portal español Gol Digital, el estratega chileno es una opción para asumir la dirección técnica en reemplazo del actual técnico italiano, quien no seguiría al mando debido a la gran tensión que tiene con el plantel del Tottenham.

Sin embargo, el mismo sitio español también destacó que Manuel Pellegrini no piensa cambiar de club a mitad de temporada, por lo que su posible arribo al conjunto inglés se daría desde mitad de año, ya con una temporada desde cero.

Pellegrini dirige al Betis desde 2020 | Getty Images

El Ingeniero Pellegrini podría llegar a apagar un incendio en el club inglés debido a que la relación de los jugadores con Conte ha empeorado. Hace unos días el técnico italiano trajo la polémica dentro del Tottenham con sus declaraciones después del empate de su equipo frente al Southampton. “Veo muchos jugadores egoístas. No veo un equipo“, había declarado Conte.

Además, también cuestionó la falta de ambición de su equipos, quienes actualmente están ubicados en el cuarto puesto de la Premier League. “Están acostumbrados. No juegan por nada importante. No quieren jugar bajo presión. Somos profesionales. El club nos paga mucho dinero a los jugadores y a mí. No para buscar excusas o no mostrar espíritu de pertenencia, no mostrar responsabilidad, que es lo que estamos mostrando”, mencionó Conte.

Esta podría ser la tercera experiencia de Pellegrini en la Premier League tras sus pasos por el Manchester City y el West Ham United. La primera experiencia del chileno en el fútbol inglés fue entre los años 2013 y 2016, época en la cual dirigió al Manchester City, equipo con el que ganó una Premier en 2014 y dos Copas de la Liga en 2014 y 2016.

Dos años después, tras dirigir en China, Pellegrini volvió al fútbol europeo bajo la dirección técnica del West Ham United, equipo del que fue despedido en 2020.