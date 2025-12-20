El Sevilla tuvo una amarga visita al Santiago Bernabéu para cerrar su 2025 frente al Real Madrid. El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, ambos titulares, no pudo ante el conjunto ‘Merengue’ y se inclinó por 2 a 0 en su último partido del año.

Si bien la suerte del cuadro andaluz no fue la mejor, quien sí tuvo una actuación más que brillante dentro de la cancha fue precisamente el tocopillano, quien fue el jugador mejor evaluado en sitios estadísticos gracias a sus increíbles jugadas y enorme entrega dentro del campo de juego.

El desempeño del ‘Niño Maravilla’ fue destacado por los hinchas nervionenses en redes sociales, resaltando que, incluso a sus 37 años, es capaz de echarse al hombro a un equipo que poco y nada mostró de no ser por el temperamento que mostró el goleador histórico de La Roja.

Las jugadas de Alexis Sánchez que encandilaron al Santiago Bernabéu

Alexis es uno que sabe cómo jugar en el Santiago Bernabéu y hoy lo demostró con creces. En el minuto 7′ de partido, el exjugador del Arsenal metió una pelota imposible de fallar a su compañero Isaac. Sin embargo, este erró inexplicablemente lo que pudo ser la apertura de la cuenta.

Terminando la primera parte, el tocopillano se lució con una especie de chilena que pasó muy cerca del arco de Thibaut Courtois.

La más clara del ‘Maravilla’ fue en el minuto 65′, cuando tras un robo de balón corrió algunos metros hacia el pórtico rival y, tras un potente remate, el golero ‘Merengue’ estuvo notable para ahogar el grito de gol del delantero nacional.

