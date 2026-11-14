Alineaciones de Austria e Irlanda por la Liga de Naciones: formaciones probables

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Austria viene de empatar 1-1 con Kosovo y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Irlanda viene de empatar 1-1 con Israel y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

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