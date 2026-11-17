Irlanda y Kosovo se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda recibe a Kosovo este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Irlanda llega golpeada y con poco margen para seguir de largo en esta fase de la Liga de Naciones. Kosovo, que no conoce la derrota en lo que va del certamen, aparece como un rival incómodo justo cuando los locales necesitan reaccionar.

No hay título en juego esta noche, pero sí la chance de cerrar la fase con otra cara y no quedar relegados en la zona baja del certamen.

La actualidad de ambos equipos

Irlanda viene de un golpe duro: cayó 0-1 como visitante ante Austria y acumula dos empates antes de eso, contra Israel y el propio Austria. Con apenas 5 puntos en cinco fechas y ubicada 36ª, necesita volver a ganar para no seguir perdiendo terreno en la tabla.

Kosovo, en cambio, llega invicto en sus últimos tres partidos, aunque con una seguidilla de empates que incluye el 0-0 más reciente ante Israel de local. No gana hace tiempo, pero tampoco pierde, y esa regularidad lo tiene 34°, apenas arriba de su rival de turno.

El historial entre Irlanda y Kosovo

El único antecedente entre ambos es reciente y quedó para Kosovo, que se impuso 1-0 en septiembre. Con ese resultado, el historial corto pero concreto favorece a los visitantes, que llegan con el envión anímico de haber sido los últimos en ganarle a Irlanda.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Kosovo vs. Irlanda 1-0 UEFA Nations League

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis