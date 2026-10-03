Irlanda vs. Israel: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda recibe el domingo 4 de octubre a Israel con la chance de sacarle más diferencia en la tabla de la Liga de Naciones, apenas una semana después de haberlo goleado como visitante.
No hay demasiado margen de sorpresa en el historial reciente, pero el duelo sirve para que Irlanda confirme que aquel 3-0 no fue casualidad y para que Israel intente reaccionar antes de que la fase se le escape.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Irlanda llega con sensaciones mixtas: después de golear 3-0 a este mismo rival como visitante, empató 2-2 de local ante Austria, un resultado que le impidió sacar ventaja en la tabla. Antes de esa seguidilla había caído 0-1 con Kosovo, así que el equipo alterna buenos y malos partidos en esta Liga de Naciones.
Israel, en cambio, no logra levantar cabeza. Viene de empatar 0-0 de local con Kosovo, pero antes había perdido con claridad ante Irlanda y también había caído 1-3 frente a Austria. Con un solo punto en tres fechas, el equipo necesita reencontrarse rápido si quiere evitar quedar relegado en el grupo.
El historial entre Irlanda e Israel
Los antecedentes entre ambos son escasos pero recientes y pasados confirman la ventaja irlandesa: de tres enfrentamientos, Irlanda ganó uno y los otros dos terminaron en empate, sin derrotas para los europeos. El más reciente fue justamente ese 3-0 a favor de Irlanda hace apenas una semana, un resultado que amplió la diferencia de goles a su favor en la historia reciente entre ambos.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Israel vs. Irlanda
|0-3
|UEFA Nations League
|04/06/2005
|Irlanda vs. Israel
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2005
|Israel vs. Irlanda
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Irlanda suma 4 puntos en el torneo.
- Israel suma 1 punto en el torneo.