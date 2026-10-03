Irlanda vs. Israel: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda recibe el domingo 4 de octubre a Israel con la chance de sacarle más diferencia en la tabla de la Liga de Naciones, apenas una semana después de haberlo goleado como visitante.

No hay demasiado margen de sorpresa en el historial reciente, pero el duelo sirve para que Irlanda confirme que aquel 3-0 no fue casualidad y para que Israel intente reaccionar antes de que la fase se le escape.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda llega con sensaciones mixtas: después de golear 3-0 a este mismo rival como visitante, empató 2-2 de local ante Austria, un resultado que le impidió sacar ventaja en la tabla. Antes de esa seguidilla había caído 0-1 con Kosovo, así que el equipo alterna buenos y malos partidos en esta Liga de Naciones.

Israel, en cambio, no logra levantar cabeza. Viene de empatar 0-0 de local con Kosovo, pero antes había perdido con claridad ante Irlanda y también había caído 1-3 frente a Austria. Con un solo punto en tres fechas, el equipo necesita reencontrarse rápido si quiere evitar quedar relegado en el grupo.

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El historial entre Irlanda e Israel

Los antecedentes entre ambos son escasos pero recientes y pasados confirman la ventaja irlandesa: de tres enfrentamientos, Irlanda ganó uno y los otros dos terminaron en empate, sin derrotas para los europeos. El más reciente fue justamente ese 3-0 a favor de Irlanda hace apenas una semana, un resultado que amplió la diferencia de goles a su favor en la historia reciente entre ambos.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Israel vs. Irlanda 0-3 UEFA Nations League 04/06/2005 Irlanda vs. Israel 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2005 Israel vs. Irlanda 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis