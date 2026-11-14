Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. El empate de octubre quedó como cuenta pendiente y ahora hay otra chance de sacarse esa espina en apenas un mes y medio. Austria llega como favorita, pero Irlanda ya le demostró que puede complicarla.

La Liga de Naciones no define nada urgente en esta jornada, pero ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la pelea por el ascenso de categoría.

La actualidad de ambos equipos

Austria no pierde hace varios partidos y ese 3-1 ante Kosovo en septiembre mostró una versión sólida de local. Sin embargo, los empates recientes ante Kosovo e Irlanda dejan la sensación de que le cuesta cerrar los partidos que domina, algo que deberá corregir si quiere escalar en la tabla desde el puesto 16.

Irlanda viene de un andar parejo, con dos empates y un triunfo convincente ante Israel por 3-0. El punto rescatado ante Austria en la fecha anterior le dio aire, aunque la posición 30 todavía la deja lejos de los puestos de arriba y necesita resultados afuera para achicar esa distancia.

El historial entre Austria e Irlanda

Se enfrentaron 11 veces y Austria se impuso en 5, con 2 victorias para Irlanda y 4 empates. La diferencia de gol también favorece a los austríacos, que marcaron 24 goles contra 12 del rival en todo el historial.

El antecedente más reciente es el 2-2 de octubre en Dublín, que repite casi el mismo guion que el empate de 2017 y el de 2013: partidos parejos, sin claro dominador. Aun con la ventaja histórica de Austria, los últimos cruces directos muestran que ninguno logra sacarle diferencia al otro en los últimos años.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA Nations League 11/06/2017 Irlanda vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 12/11/2016 Austria vs. Irlanda 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2013 Austria vs. Irlanda 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2013 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/1995 Austria vs. Irlanda 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/1995 Irlanda vs. Austria 1-3 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1971 Austria vs. Irlanda 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/05/1971 Irlanda vs. Austria 1-4 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/1963 Irlanda vs. Austria 3-2 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Austria suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Irlanda suma 5 puntos en el torneo.