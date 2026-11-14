Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. El empate de octubre quedó como cuenta pendiente y ahora hay otra chance de sacarse esa espina en apenas un mes y medio. Austria llega como favorita, pero Irlanda ya le demostró que puede complicarla.
La Liga de Naciones no define nada urgente en esta jornada, pero ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la pelea por el ascenso de categoría.
La actualidad de ambos equipos
Austria no pierde hace varios partidos y ese 3-1 ante Kosovo en septiembre mostró una versión sólida de local. Sin embargo, los empates recientes ante Kosovo e Irlanda dejan la sensación de que le cuesta cerrar los partidos que domina, algo que deberá corregir si quiere escalar en la tabla desde el puesto 16.
Irlanda viene de un andar parejo, con dos empates y un triunfo convincente ante Israel por 3-0. El punto rescatado ante Austria en la fecha anterior le dio aire, aunque la posición 30 todavía la deja lejos de los puestos de arriba y necesita resultados afuera para achicar esa distancia.
El historial entre Austria e Irlanda
Se enfrentaron 11 veces y Austria se impuso en 5, con 2 victorias para Irlanda y 4 empates. La diferencia de gol también favorece a los austríacos, que marcaron 24 goles contra 12 del rival en todo el historial.
El antecedente más reciente es el 2-2 de octubre en Dublín, que repite casi el mismo guion que el empate de 2017 y el de 2013: partidos parejos, sin claro dominador. Aun con la ventaja histórica de Austria, los últimos cruces directos muestran que ninguno logra sacarle diferencia al otro en los últimos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA Nations League
|11/06/2017
|Irlanda vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/11/2016
|Austria vs. Irlanda
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2013
|Austria vs. Irlanda
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2013
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/1995
|Austria vs. Irlanda
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/1995
|Irlanda vs. Austria
|1-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1971
|Austria vs. Irlanda
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/05/1971
|Irlanda vs. Austria
|1-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/1963
|Irlanda vs. Austria
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Austria suma 8 puntos en el torneo.
- Irlanda suma 5 puntos en el torneo.