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Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria vs. Ireland, Liga de Naciones
Austria vs. Ireland, Liga de Naciones

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. El empate de octubre quedó como cuenta pendiente y ahora hay otra chance de sacarse esa espina en apenas un mes y medio. Austria llega como favorita, pero Irlanda ya le demostró que puede complicarla.

La Liga de Naciones no define nada urgente en esta jornada, pero ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la pelea por el ascenso de categoría.

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La actualidad de ambos equipos

Austria no pierde hace varios partidos y ese 3-1 ante Kosovo en septiembre mostró una versión sólida de local. Sin embargo, los empates recientes ante Kosovo e Irlanda dejan la sensación de que le cuesta cerrar los partidos que domina, algo que deberá corregir si quiere escalar en la tabla desde el puesto 16.

Irlanda viene de un andar parejo, con dos empates y un triunfo convincente ante Israel por 3-0. El punto rescatado ante Austria en la fecha anterior le dio aire, aunque la posición 30 todavía la deja lejos de los puestos de arriba y necesita resultados afuera para achicar esa distancia.

El historial entre Austria e Irlanda

Se enfrentaron 11 veces y Austria se impuso en 5, con 2 victorias para Irlanda y 4 empates. La diferencia de gol también favorece a los austríacos, que marcaron 24 goles contra 12 del rival en todo el historial.

El antecedente más reciente es el 2-2 de octubre en Dublín, que repite casi el mismo guion que el empate de 2017 y el de 2013: partidos parejos, sin claro dominador. Aun con la ventaja histórica de Austria, los últimos cruces directos muestran que ninguno logra sacarle diferencia al otro en los últimos años.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Irlanda vs. Austria2-2UEFA Nations League
11/06/2017Irlanda vs. Austria1-1UEFA World Cup Qualifiers
12/11/2016Austria vs. Irlanda0-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2013Austria vs. Irlanda1-0UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2013Irlanda vs. Austria2-2UEFA World Cup Qualifiers
06/09/1995Austria vs. Irlanda3-1UEFA European Championship Qualifiers
11/06/1995Irlanda vs. Austria1-3UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1971Austria vs. Irlanda6-0UEFA European Championship Qualifiers
30/05/1971Irlanda vs. Austria1-4UEFA European Championship Qualifiers
12/10/1963Irlanda vs. Austria3-2UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Austria suma 8 puntos en el torneo.
  • Irlanda suma 5 puntos en el torneo.
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