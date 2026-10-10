Alineaciones de Hull y Everton por la Premier League: formaciones probables

Se viene Hull vs. Everton este domingo 11 de octubre desde las 10:00 hora de Chile por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Hull y Everton
Hull:
- Hidemasa Morita (lesión en la ingle)
- Tim Iroegbunam (lesión en la ingle)
- Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Jack Butland (lesión de codo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a mediados de octubre de 2026)
Everton:
- Christian Nørgaard (lesión muscular)
- Vitali Mykolenko (golpe)
- Merlin Röhl (golpe)
Cómo llegan Hull y Everton
Hull viene de caer 1-2 ante Newcastle y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Everton viene de ganarle 1-0 a Ipswich Town y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Hull y Everton
Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Ryan Giles, Nobel Mendy, John Egan, Semi Ajayi, Lewie Coyle, Sorba Thomas, Regan Slater, Matt Crooks, Mohamed Belloumi, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.
Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, Ainsley Maitland-Niles, Kiernan Dewsbury-Hall, Harrison Armstrong, James Garner, Thierno Barry, Jack Grealish, Brennan Johnson. DT: David Moyes.
Suplentes de Hull: Joe Gelhardt, Dillon Phillips, Jens Hjerto-Dahl, Paddy McNair, Elliot Stroud, Lucas Herrington, Lucas Gourna-Douath, Robinio Vaz, Mohamed-Ali Cho.
Suplentes de Everton: Michael Keane, Mark Travers, Jake O'Brien, Tyrique George, Tyler Dibling, Carlos Alcaraz, Hayden Hackney, Tom King, Braiden Graham.
La previa de Hull y Everton: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 10:00 (hora de Chile)
- Historial: 12 cruces — Hull ganó 2, Everton ganó 7 y empataron 3
- Último antecedente: 08/01/2022: Hull 2-3 Everton
- Próximo partido de Hull: vs. Fulham, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Everton: vs. Chelsea, sábado 17 de octubre