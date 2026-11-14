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Liga de Naciones

Alineaciones de Kosovo e Israel por la Liga de Naciones: formaciones probables

Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Kosovo vs. Israel, Liga de Naciones
Kosovo vs. Israel, Liga de Naciones

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Kosovo viene de empatar 1-1 con Austria y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Israel viene de empatar 1-1 con Irlanda y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Kosovo e Israel

Kosovo (3-4-2-1): Arijanet Murić, Kreshnik Hajrizi, Ilir Krasniqi, Ron Raçi, Edon Zhegrova, Mërgim Vojvoda, Leon Avdullahu, Veldin Hodža, Vedat Muriqi, Dion Gallapeni, Fisnik Asllani. DT: Franco Foda.

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Israel (3-4-2-1): Daniel Peretz, Raz Shlomo, Idan Nachmias, Nikita Stoinov, Eli Dasa, Idan Toklomati, Niv Yehoshua, Dor Peretz, Oscar Gloukh, Ethane Azoulay, Dor Turgeman. DT: Ran Ben Shimon.

La previa de Kosovo e Israel: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 14 de noviembre
  • Hora: 11:00 (hora de Chile)
  • Historial: 3 cruces — Kosovo ganó 1, Israel ganó 0 y empataron 2
  • Último antecedente: 01/10/2026: Israel 0-0 Kosovo
  • Próximo partido de Kosovo: vs. Irlanda, martes 17 de noviembre
  • Próximo partido de Israel: vs. Austria, martes 17 de noviembre
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