Kosovo vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Apenas una semana después de perder 3-1 como visitante, Kosovo recibe otra vez a Austria este domingo 4 de octubre y busca revancha inmediata en la Liga de Naciones.
Austria pelea puestos de arriba en su grupo y necesita sumar para no perder terreno, mientras que Kosovo intenta reacomodarse después de un empate y una derrota en sus últimos dos compromisos.
Horario del partido
- Chile: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Kosovo llega con sensaciones mezcladas: rescató un 0-0 como visitante ante Israel, pero antes de eso había caído con claridad frente a este mismo rival. El equipo está en la mitad baja de la tabla con apenas 4 puntos en tres partidos y necesita un resultado positivo en su cancha para no quedar relegado en el grupo.
Austria, en cambio, se mueve con comodidad en la cuarta posición con 7 unidades. Viene de empatar 2-2 de visitante ante Irlanda y antes había goleado 3-1 tanto a Israel como al propio Kosovo. Llega como favorito y con la chance de sacar una diferencia clara si repite el nivel que mostró en el partido de ida.
El historial entre Kosovo y Austria
El historial entre ambos es corto: solo se enfrentaron una vez y fue hace apenas unos días, con triunfo de Austria por 3-1 de local. No hay antecedentes previos a esa fecha, así que la paridad todavía está por escribirse.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Austria vs. Kosovo
|3-1
|UEFA Nations League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Kosovo suma 4 puntos en el torneo.
- Austria suma 7 puntos en el torneo.