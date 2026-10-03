Kosovo vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Apenas una semana después de perder 3-1 como visitante, Kosovo recibe otra vez a Austria este domingo 4 de octubre y busca revancha inmediata en la Liga de Naciones.

Austria pelea puestos de arriba en su grupo y necesita sumar para no perder terreno, mientras que Kosovo intenta reacomodarse después de un empate y una derrota en sus últimos dos compromisos.

Horario del partido

Chile: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kosovo llega con sensaciones mezcladas: rescató un 0-0 como visitante ante Israel, pero antes de eso había caído con claridad frente a este mismo rival. El equipo está en la mitad baja de la tabla con apenas 4 puntos en tres partidos y necesita un resultado positivo en su cancha para no quedar relegado en el grupo.

Austria, en cambio, se mueve con comodidad en la cuarta posición con 7 unidades. Viene de empatar 2-2 de visitante ante Irlanda y antes había goleado 3-1 tanto a Israel como al propio Kosovo. Llega como favorito y con la chance de sacar una diferencia clara si repite el nivel que mostró en el partido de ida.

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El historial entre Kosovo y Austria

El historial entre ambos es corto: solo se enfrentaron una vez y fue hace apenas unos días, con triunfo de Austria por 3-1 de local. No hay antecedentes previos a esa fecha, así que la paridad todavía está por escribirse.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Austria vs. Kosovo 3-1 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis