Kosovo vs. Israel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatar sin goles, Kosovo e Israel se vuelven a cruzar en un partido que puede definir aspiraciones en el grupo. Esta vez hay localía de por medio y Kosovo llega con la obligación de romper esa paridad.

No hay mucho margen para especular: ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la zona baja de la tabla general de la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Kosovo llega golpeado en cuanto a resultados concretos pero sin perder la cara en sus últimas presentaciones. El empate 1-1 ante Austria como local le permitió sostener los 5 puntos que acumula en cuatro fechas, aunque la caída previa por 3-1 ante el mismo rival dejó en claro que el equipo todavía tiene cosas para corregir en defensa. Está 33° en la liga general, una posición que puede mejorar si aprovecha la localía.

Israel, por su parte, atraviesa un presente más complicado. Viene de empatar 1-1 como visitante ante Irlanda, resultado que al menos cortó una racha negativa tras la goleada en contra por 3-0 frente al mismo rival semanas atrás. Con apenas 2 puntos en cuatro partidos y la posición 46 de la tabla, el equipo necesita un triunfo afuera para no perderle pisada al grupo.

El historial entre Kosovo e Israel

El historial reciente entre ambos muestra una paridad marcada: de los tres antecedentes, Kosovo ganó uno y los otros dos terminaron en empate, Israel todavía no pudo quedarse con ninguno. El más reciente fue justamente el 0-0 de hace unas semanas, que se suma a otro empate en 2023 y a la victoria de Kosovo por 1-0 ese mismo año. En total, Kosovo convirtió 2 goles contra 1 de Israel en estos tres cruces.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Israel vs. Kosovo 0-0 UEFA Nations League 12/11/2023 Kosovo vs. Israel 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 25/03/2023 Israel vs. Kosovo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis