Kosovo vs. Israel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatar sin goles, Kosovo e Israel se vuelven a cruzar en un partido que puede definir aspiraciones en el grupo. Esta vez hay localía de por medio y Kosovo llega con la obligación de romper esa paridad.
No hay mucho margen para especular: ambos necesitan sumar para no quedar relegados en la zona baja de la tabla general de la Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Kosovo llega golpeado en cuanto a resultados concretos pero sin perder la cara en sus últimas presentaciones. El empate 1-1 ante Austria como local le permitió sostener los 5 puntos que acumula en cuatro fechas, aunque la caída previa por 3-1 ante el mismo rival dejó en claro que el equipo todavía tiene cosas para corregir en defensa. Está 33° en la liga general, una posición que puede mejorar si aprovecha la localía.
Israel, por su parte, atraviesa un presente más complicado. Viene de empatar 1-1 como visitante ante Irlanda, resultado que al menos cortó una racha negativa tras la goleada en contra por 3-0 frente al mismo rival semanas atrás. Con apenas 2 puntos en cuatro partidos y la posición 46 de la tabla, el equipo necesita un triunfo afuera para no perderle pisada al grupo.
El historial entre Kosovo e Israel
El historial reciente entre ambos muestra una paridad marcada: de los tres antecedentes, Kosovo ganó uno y los otros dos terminaron en empate, Israel todavía no pudo quedarse con ninguno. El más reciente fue justamente el 0-0 de hace unas semanas, que se suma a otro empate en 2023 y a la victoria de Kosovo por 1-0 ese mismo año. En total, Kosovo convirtió 2 goles contra 1 de Israel en estos tres cruces.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Israel vs. Kosovo
|0-0
|UEFA Nations League
|12/11/2023
|Kosovo vs. Israel
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/2023
|Israel vs. Kosovo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Kosovo suma 5 puntos en el torneo.
- Israel suma 2 puntos en el torneo.