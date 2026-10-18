Alineaciones de Nottingham Forest y Arsenal por la Premier League: formaciones probables

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. Nottingham Forest viene de caer 1-3 ante Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 2-1 a Leeds y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Nottingham Forest y Arsenal
Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Ousmane Diomande, Murillo, Dan Ndoye, Daniel Muñoz, James McAtee, Ibrahim Sangaré, Morgan Gibbs-White, Neco Williams, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Declan Rice, Martín Odegaard, Bruno Guimarães, Bukayo Saka, Kai Havertz, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.
Bajas y ausentes de Nottingham Forest y Arsenal
Nottingham Forest:
- Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Igor Jesus (lesión en el gemelo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Nikola Milenković (lesión de rodilla)
Arsenal:
- Martín Zubimendi (golpe)
- Piero Hincapié (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- William Saliba (lesión de espalda)
- Christos Tzolis (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Louie Copley (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de abril de 2027)
La previa de Nottingham Forest y Arsenal: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 12:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio City Ground
- Historial: 100 cruces — Nottingham Forest ganó 28, Arsenal ganó 50 y empataron 22
- Último antecedente: 17/01/2026: Nottingham Forest 0-0 Arsenal
- Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Ipswich Town, viernes 23 de octubre
- Próximo partido de Arsenal: vs. Everton, sábado 24 de octubre