Alineaciones de Nottingham Forest y Arsenal por la Premier League: formaciones probables

Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio City Ground por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. Nottingham Forest viene de caer 1-3 ante Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 2-1 a Leeds y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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