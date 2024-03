Corría el minuto 84′ del compromiso y Palestino caía inapelablemente ante Nacional de Paraguay por tres tantos a cero y quedaba fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Todo tranquilo para los guaraníes, hasta que un inofensivo cabezazo de Cristián Suárez lo cambió todo. El balón iba muy despacio y un bote complicó en demasía al golero Antony Silva. Esa conquista, le permitió a los chilenos forzar la tanda de penales donde resultaron triunfantes.

La situación demuestra otra vez que el arquero seleccionado paraguayo, comienza a tener un magíster en regalar goles al fútbol chileno, ya que en las anteriores ocasiones, fue La Roja la gran beneficiada.

Aquí, su historial de ayudas y errores donde nuestro balompié ha agradecido esos errores y horrores del entretubos Silva.

El “gol olímpico” de Alexis en el Defensores del Chaco

Clasificatorias rumbo a Qatar 2022 y se jugaba un duelo clave para La Roja y sus pretensiones mundialistas. Minuto 55′ del cotejo y un córner desde la izquierda servido por Alexis Sánchez complicó en demasía a Antony Silva que la terminó incrustando en su arco.

Pese a las grandes dudas, la FIFA le otorgó el gol al Niño Maravilla, aunque el gran responsable fue el mencionado guardameta.

Otra de Alexis con efecto espejo

El fútbol tiene mucho de coincidencias, pero que se repitan los actores, en una jugada no semejante, si no que exactamente igual, no es muy habitual que digamos.

Amistoso entre chilenos y paraguayos en marzo del 2023 en el Estadio Monumental y el duelo estaba emparejado a dos tantos. Tiro de esquina desde la izquierda, pie derecho de Alexis que impacta en el minuto 92‘.

El jugador del Inter de Milan que se apura y el balón va al primer palo, da un bote y el propio Antony Silva la mete en su arco. Este sí es un autogol por donde se le mire y se determinó como tal. Pero lo llamativo, es que el guardameta de nuevo le regaló un gol a Chile.

Curiosidades que se dan muy de vez en cuando y que tiene a Antony Silva, pese a al infortunio, como un regalón en nuestro balompié.