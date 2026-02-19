El Elche CF visitará este viernes 19 de febrero al Athletic Club de Bilbao con la misión de sumar puntos importantes en la La Liga de España 2025‑26 y dejar atrás una racha de siete jornadas sin victorias.

El equipo dirigido por Eder Sarabia necesita un triunfo urgente, ya que de no conseguirlo podría cerrar la jornada en la zona roja de la tabla.

Pese al mal momento colectivo, la gran irrupción del delantero chileno Lucas Cepeda ha sido uno de los aspectos más destacados en los verdiblancos, generando ilusión entre los hinchas.

El rendimiento del ex Colo Colo, incluyendo la destacada actuación en el empate sin goles ante Osasuna, lo posiciona como un jugador clave para este encuentro en el Estadio San Mamés.

¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Athletic Club vs. Elche?

El partido entre Athletic Club y Elche CF se jugará este viernes 20 de febrero a las 17:00 horas de Chile en el icónico Estadio San Mamés, válido por La Liga de España 2025‑26.

¿Dónde y cómo ver el partido entre Athletic Club vs. Elche CF de Lucas Cepeda?

El encuentro se podrá seguir a través de la señal de cable de ESPN, y en streaming en la plataforma Disney +.