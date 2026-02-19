El empate sin goles ante CA Osasuna dejó más que un punto para el Elche CF en la última fecha de La Liga de España. En medio de un partido cerrado, el chileno Lucas Cepeda emergió como una de las notas más altas del equipo, sorprendiendo por su intensidad y su disparo fuera del área.

El ex Colo Colo no solo respondió en ataque, sino que también cumplió en tareas defensivas, un aspecto que suele marcar mucha diferencia en el exigente fútbol español.

Con ese antecedente fresco, los verdiblancos ya proyectan su próximo desafío: visitar al Athletic Club este viernes 19 en el imponente Estadio de San Mamés, un escenario que pondrá a prueba a Cepeda, quien podría volver a tener protagonismo.

Lucas Cepeda estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 80 | FOTO: Clive Brunskill/Getty Images

Eder Sarabia y la titularidad de Lucas Cepeda en el Elche CF

En la antesala del duelo ante el cuadro vasco, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, sorprendió al revelar la trastienda de la titularidad del seleccionado chileno en el último cotejo.

“Voy a ser totalmente sincero… Seguramente no iba a jugar, porque iba a estar Grady (Diangana), pero la lesión le abrió la posibilidad”, confesó el estratega.

“Esto es el fútbol. Nosotros intentamos no dar demasiadas pistas a los jugadores sobre el equipo titular para que estén conectados hasta el final, es la receta que me gusta, porque a veces cuando alguien interpreta que no jugará, baja los brazos y cuando se abre una oportunidad, como esta de Lucas, no está del todo preparado, pero él lo hizo muy bien”, agregó.

“Tenía un poco de dudas, sobre todo en las situaciones defensivas, porque no lo conozco tanto y no sabía si iba a poder perseguir su marca o retornar y nos enseñó todo lo que nos puede dar”, sentenció.

En síntesis…