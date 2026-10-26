Balón de Oro 2026: a qué hora y dónde ver EN VIVO la gala con Vozinha de protagonista

Este lunes, France Football entregará el premio al mejor del año, donde el arquero de Colo Colo está nominado tras su actuación en el Mundial 2026.

Vozinha vivirá una jornada especial este lunes al decir presente en la gala del Balón de Oro 2026. El arquero caboverdiano de Colo Colo fue nominado al Trofeo Yashin, distinción que premia al mejor guardameta de la temporada, gracias a su destacada actuación en el Mundial 2026.

El portero del Cacique integra una lista de diez candidatos al galardón que organizan France Football y la UEFA. Vozinha competirá con Yassine Bounou (Marruecos), Thibaut Courtois (Bélgica), Joan García (España), Gregor Kobel (Suiza), Emiliano Martínez (Argentina), Édouard Mendy (Senegal), David Raya (España), Matvey Safonov (Rusia) y Unai Simón (España).

La ceremonia también tendrá los ojos puestos en la entrega del Balón de Oro masculino, cuyo grupo de principales candidatos incluye a Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane. Sin embargo, para el fútbol chileno la presencia de Vozinha representa un foco especial, al tratarse de un futbolista que actualmente defiende la camiseta de Colo Colo.

Vozinha nominado al Trofeo Yashin (Photosport).

¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2026?

La ceremonia se realizará este lunes 26 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. Será una edición histórica, ya que por primera vez el evento organizado por France Football saldrá de París, en el marco de la celebración de su 70.º aniversario.

¿Dónde ver en vivo la gala del Balón de Oro?

La gala del Balón de Oro 2026 se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Claro Sports y mediante la plataforma de streaming DAZN. Allí se conocerá si Vozinha logra quedarse con el Trofeo Yashin y coronar una temporada inolvidable tras su rendimiento en la Copa del Mundo.