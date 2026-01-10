El fútbol español se prepara para vivir otro capítulo de su rivalidad más grande. Barcelona y Real Madrid disputarán una nueva final de la Supercopa de España, en un Clásico que ya se ha vuelto costumbre en esta instancia y que promete tensión, jerarquía y a un público expectante a nivel mundial. Por cuarto año consecutivo, ‘Culés’ y ‘Merengues’ definirán el trofeo, reafirmando su dominio absoluto en la élite del balompié ibérico.

El Barcelona llega fortalecido tras una demostración de poderío en semifinales, donde aplastó 5-0 al Athletic Club y ratificó su condición de máximo ganador histórico del torneo con 15 títulos. Con un juego dinámico y una ofensiva en gran forma, el equipo blaugrana buscará imponer condiciones y confirmar que atraviesa un momento sólido en la temporada, con varios de sus referentes alcanzando su mejor versión.

Real Madrid, en tanto, tuvo que batallar hasta el final para dejar en el camino al Atlético en un derbi intenso que terminó 2-1 a su favor. El equipo blanco confía en su jerarquía, su experiencia en finales y en el carácter competitivo que lo distingue en partidos decisivos. Con estos antecedentes, la gran final se perfila como un duelo imperdible, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España?

La gran final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid se jugará este domingo 11 de enero a contar de las 16:00 horas en el King Abdullah Sports City.

¿Dónde ver EN VIVO la final de la Supercopa de España?

El partido entre Barcelona y Real Madrid por la gran final de la Supercopa de España será transmitido de forma gratuita y ONLINE a través de MEGA GO.