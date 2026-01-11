La final de la Supercopa de España 2026, que enfrentará a Real Madrid y Barcelona en Yeda, Arabia Saudita, se ha transformado en uno de los grandes partidos del año.

Este clásico no solo define el primer título importante de la temporada, sino que también marca el pulso entre los dos gigantes del fútbol español, ambos con figuras mundiales que prometen un duelo intenso.

Sin embargo, la preparación del equipo merengue para este duelo definitorio sufrió un giro importante con una de sus principales figuras: Kylian Mbappé.

Mbappé deberá esperar su oportunidad en el banco de suplentes | FOTO: Angel Martinez/Getty Images

La razón de la ausencia de Kylian Mbappé ante Barcelona

El francés sufrió un esguince de rodilla a fines de diciembre, lo que lo obligó a perder varios partidos recientes del club y lo dejó con dudas sobre su disponibilidad física para competir en la final de la Supercopa.

Pese a que entrenó con normalidad en el último ensayo, Xabi Alonso ha sido claro: no quiere arriesgarlo en un partido de tanta exigencia si no está al100 por ciento, priorizando la salud del jugador antes que el resultado inmediato, por lo que decidió mandarlo al banco de suplentes.

¿Quién será su reemplazante? El técnico español le da su confianza al turco Arda Güler, quien acompañará a Camavinga y Tchouaméni en el mediocampo.

Eso sí, si el desarrollo del encuentro lo exige, Mbappé podría ver minutos en el segundo tiempo.

Las formaciones del Real Madrid y Barcelona

Real Madrid saldrá a la cancha con: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.

Por su parte, el Barcelona lo hará con Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.