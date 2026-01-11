En lo que fue el primer “Clásico” del año, el FC Barcelona venció al Real Madrid y se coronó campeón de la Supercopa de España en el Alinma Stadium de Arabia Saudita. Los dirigidos por Hansi Flick sumaron su decimosexto galardón de esta competencia.

Los culés se impusieron por 3-2 frente a los merengues y se quedaron con el trofeo de campeones de España. Esto por segundo año consecutivo y nuevamente frente al Real Madrid.

A los 36′ minutos, Raphinha abriría la cuenta con un letal zurdazo al palo izquierdo de Thibaut Courtois para ponerse en ventaja.

Finalizando la primera mitad, a los 45+2′, Vinícius Jr. comenzaría un carrerón desde mitad de cancha para luego sacarse a la defensa culé y anotar al palo izquierdo de Joan García.

Solo dos minutos después, el artillero del Barça, Robert Lewandowski, pondría nuevamente en ventaja a los culés tras picársela con el pie derecho al arquero belga en una contra letal. Y para no creerlo, tras una serie de rebotes en el área a los 45+6′, Gonzalo García anotaría desde el suelo para igualar el encuentro e irse al descanso.

El zurdazo de Raphinha para abrir la cuenta del partido

Comenzada la segunda mitad, y con un poco de fortuna, nuevamente Raphina anotaría a los 73′ con un derechazo que tuvo desvío en Raúl Asencio para sentenciar el encuentro.

¿Cómo le irá al FC Barcelona en el 2026?

Los culés comenzaron de gran manera el año tras sumar su primer título, y más aún, frente a su clásico rival. Por otro lado en la Champions League están al debe, ya que su última conquista fue en 2015 y en esta temporada se ubican en la decimoquinta posición fuera de la zona de clasificación directa.

En síntesis