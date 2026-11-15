Bielorrusia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia llega invicta en sus últimos tres partidos y quiere meterse en la pelea del grupo, pero enfrente tiene a un rival que no afloja hace rato.
Albania pelea arriba y una victoria la deja todavía más firme en la parte alta de la Liga de Naciones, mientras que Bielorrusia necesita el resultado para no perderle pisada a los puestos de arriba.
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia viene de tres triunfos seguidos, el más reciente por 2-0 como visitante ante San Marino, y antes había goleado 4-0 de local al mismo rival y ganado 1-0 frente a Finlandia. Esa racha la dejó en el puesto 14 con 10 puntos, en una zona media que todavía permite soñar con pelear algo más arriba si sostiene el nivel.
Albania no se queda atrás: también llega con tres victorias al hilo, incluyendo el 2-0 de local ante Finlandia en la última fecha. Antes había superado 2-1 a San Marino y había dado vuelta la serie tras la caída inicial 1-2 ante los finlandeses. Con 12 unidades está 6ta en la tabla, en zona de pelear por cosas importantes.
El historial entre Bielorrusia y Albania
El historial entre ambas selecciones tiene a Albania como clara dominadora, con 4 victorias contra 2 de Bielorrusia y 2 empates en 8 encuentros. En goles también se impone el equipo albanés, con 12 convertidos contra 10 recibidos.
El antecedente más reciente, de septiembre del año pasado, también favoreció a Albania por 2-0. De hecho, en los últimos cuatro cruces directos Bielorrusia no logró ganar ninguno, aunque en las citas más antiguas, como la de 2007, había sido capaz de golear 4-2.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Albania vs. Bielorrusia
|2-0
|UEFA Nations League
|18/11/2020
|Albania vs. Bielorrusia
|3-2
|UEFA Nations League
|04/09/2020
|Bielorrusia vs. Albania
|0-2
|UEFA Nations League
|15/11/2013
|Bielorrusia vs. Albania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2011
|Albania vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/2010
|Bielorrusia vs. Albania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2007
|Albania vs. Bielorrusia
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/09/2006
|Bielorrusia vs. Albania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Chile: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bielorrusia suma 10 puntos tras vencer a San Marino, Finlandia y San Marino.
- Albania suma 12 puntos en el torneo.