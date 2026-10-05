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Liga de Naciones

Bielorrusia vs. Finlandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belarus vs. Finland, Liga de Naciones
Belarus vs. Finland, Liga de Naciones

Bielorrusia y Finlandia se vuelven a cruzar apenas una semana después de haber empatado sin goles, y el martes 6 de octubre buscan romper esa paridad en la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos pelea por los puestos de arriba de su grupo, pero hay mucho en juego en la tabla intermedia y un triunfo puede acomodar el resto de la fecha.

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Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia llega golpeado en la imagen pero con un resultado fresco que le puede dar confianza: goleó 4-0 a San Marino en su último partido, después de empatar justo con este rival y caer ante Albania. Con 4 puntos en 3 presentaciones, está en la mitad baja de la tabla general y necesita sumar de forma sostenida para no quedar relegado en el grupo.

Finlandia llega como el equipo que manda la línea. Viene de ganarle 2-1 a Albania de local, después del 0-0 ante Bielorrusia y una goleada por 7-0 a San Marino. Con 7 unidades está entre los mejores de la zona, ubicado octavo entre 54 equipos, y es quien llega con más argumentos para quedarse con los tres puntos.

El historial entre Bielorrusia y Finlandia

El historial entre ambos muestra una clara diferencia: Finlandia ganó tres de los enfrentamientos registrados y Bielorrusia no pudo quedarse con ninguno, mientras que hubo varios empates en el medio. El duelo más reciente, hace apenas unos días, terminó sin goles, y en los antecedentes previos Finlandia también se impuso con autoridad, incluyendo un 2-0 en 2018. En total, el peso de los números favorece claramente a los finlandeses.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Finlandia vs. Bielorrusia0-0UEFA Nations League
09/06/2018Finlandia vs. Bielorrusia2-0Friendlies
11/06/2013Bielorrusia vs. Finlandia1-1UEFA World Cup Qualifiers
07/06/2013Finlandia vs. Bielorrusia1-0UEFA World Cup Qualifiers
02/06/2008Finlandia vs. Bielorrusia1-1Friendlies
28/02/2006Finlandia vs. Bielorrusia2-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bielorrusia suma 4 puntos en el torneo.
  • Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
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