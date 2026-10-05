Bielorrusia vs. Finlandia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bielorrusia y Finlandia se vuelven a cruzar apenas una semana después de haber empatado sin goles, y el martes 6 de octubre buscan romper esa paridad en la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos pelea por los puestos de arriba de su grupo, pero hay mucho en juego en la tabla intermedia y un triunfo puede acomodar el resto de la fecha.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia llega golpeado en la imagen pero con un resultado fresco que le puede dar confianza: goleó 4-0 a San Marino en su último partido, después de empatar justo con este rival y caer ante Albania. Con 4 puntos en 3 presentaciones, está en la mitad baja de la tabla general y necesita sumar de forma sostenida para no quedar relegado en el grupo.

Finlandia llega como el equipo que manda la línea. Viene de ganarle 2-1 a Albania de local, después del 0-0 ante Bielorrusia y una goleada por 7-0 a San Marino. Con 7 unidades está entre los mejores de la zona, ubicado octavo entre 54 equipos, y es quien llega con más argumentos para quedarse con los tres puntos.

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El historial entre Bielorrusia y Finlandia

El historial entre ambos muestra una clara diferencia: Finlandia ganó tres de los enfrentamientos registrados y Bielorrusia no pudo quedarse con ninguno, mientras que hubo varios empates en el medio. El duelo más reciente, hace apenas unos días, terminó sin goles, y en los antecedentes previos Finlandia también se impuso con autoridad, incluyendo un 2-0 en 2018. En total, el peso de los números favorece claramente a los finlandeses.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Finlandia vs. Bielorrusia 0-0 UEFA Nations League 09/06/2018 Finlandia vs. Bielorrusia 2-0 Friendlies 11/06/2013 Bielorrusia vs. Finlandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 07/06/2013 Finlandia vs. Bielorrusia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 02/06/2008 Finlandia vs. Bielorrusia 1-1 Friendlies 28/02/2006 Finlandia vs. Bielorrusia 2-2 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis