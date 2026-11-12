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Liga de Naciones

San Marino vs. Bielorrusia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino vs. Belarus, Liga de Naciones
San Marino vs. Belarus, Liga de Naciones

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay partidos que se juegan más por calendario que por otra cosa, y este es uno de ellos. San Marino llega como el farolillo rojo absoluto del continente y Bielorrusia necesita seguir sumando para meterse entre los mejores de su grupo.

No hay mucho en disputa salvo el orgullo y las estadísticas personales: San Marino busca evitar una nueva goleada y Bielorrusia quiere seguir sólido como local.

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La actualidad de ambos equipos

San Marino está último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones y todavía no sumó un punto. Viene de perder contra Albania de visitante y antes había caído goleado justamente ante este mismo rival, Bielorrusia, por 4-0. La diferencia de nivel es enorme y se nota partido a partido.

Bielorrusia, en cambio, llega con confianza. Ganó sus últimos dos compromisos, incluido ese 4-0 ante San Marino, y también se impuso a Finlandia como local. Está 18° en la tabla general con 7 puntos en 4 partidos y necesita sostener el envión para pelear arriba en su zona.

El historial entre San Marino y Bielorrusia

El historial entre ambos es completamente unilateral: se enfrentaron en tres ocasiones y Bielorrusia ganó las tres, con una diferencia de gol abrumadora de 11 a 0. El antecedente más reciente es justamente el 4-0 de hace poco más de un mes, que repite el patrón de los dos anteriores, ambos también con goleadas amplias.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Bielorrusia vs. San Marino4-0UEFA Nations League
18/11/2018San Marino vs. Bielorrusia0-2UEFA Nations League
08/09/2018Bielorrusia vs. San Marino5-0UEFA Nations League

Horario del partido

  • Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
  • Bielorrusia suma 7 puntos en el torneo.
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