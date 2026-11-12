San Marino vs. Bielorrusia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay partidos que se juegan más por calendario que por otra cosa, y este es uno de ellos. San Marino llega como el farolillo rojo absoluto del continente y Bielorrusia necesita seguir sumando para meterse entre los mejores de su grupo.
No hay mucho en disputa salvo el orgullo y las estadísticas personales: San Marino busca evitar una nueva goleada y Bielorrusia quiere seguir sólido como local.
La actualidad de ambos equipos
San Marino está último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones y todavía no sumó un punto. Viene de perder contra Albania de visitante y antes había caído goleado justamente ante este mismo rival, Bielorrusia, por 4-0. La diferencia de nivel es enorme y se nota partido a partido.
Bielorrusia, en cambio, llega con confianza. Ganó sus últimos dos compromisos, incluido ese 4-0 ante San Marino, y también se impuso a Finlandia como local. Está 18° en la tabla general con 7 puntos en 4 partidos y necesita sostener el envión para pelear arriba en su zona.
El historial entre San Marino y Bielorrusia
El historial entre ambos es completamente unilateral: se enfrentaron en tres ocasiones y Bielorrusia ganó las tres, con una diferencia de gol abrumadora de 11 a 0. El antecedente más reciente es justamente el 4-0 de hace poco más de un mes, que repite el patrón de los dos anteriores, ambos también con goleadas amplias.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Bielorrusia vs. San Marino
|4-0
|UEFA Nations League
|18/11/2018
|San Marino vs. Bielorrusia
|0-2
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Bielorrusia vs. San Marino
|5-0
|UEFA Nations League
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.
- Bielorrusia suma 7 puntos en el torneo.