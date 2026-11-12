San Marino vs. Bielorrusia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay partidos que se juegan más por calendario que por otra cosa, y este es uno de ellos. San Marino llega como el farolillo rojo absoluto del continente y Bielorrusia necesita seguir sumando para meterse entre los mejores de su grupo.

No hay mucho en disputa salvo el orgullo y las estadísticas personales: San Marino busca evitar una nueva goleada y Bielorrusia quiere seguir sólido como local.

La actualidad de ambos equipos

San Marino está último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones y todavía no sumó un punto. Viene de perder contra Albania de visitante y antes había caído goleado justamente ante este mismo rival, Bielorrusia, por 4-0. La diferencia de nivel es enorme y se nota partido a partido.

Bielorrusia, en cambio, llega con confianza. Ganó sus últimos dos compromisos, incluido ese 4-0 ante San Marino, y también se impuso a Finlandia como local. Está 18° en la tabla general con 7 puntos en 4 partidos y necesita sostener el envión para pelear arriba en su zona.

El historial entre San Marino y Bielorrusia

El historial entre ambos es completamente unilateral: se enfrentaron en tres ocasiones y Bielorrusia ganó las tres, con una diferencia de gol abrumadora de 11 a 0. El antecedente más reciente es justamente el 4-0 de hace poco más de un mes, que repite el patrón de los dos anteriores, ambos también con goleadas amplias.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Bielorrusia vs. San Marino 4-0 UEFA Nations League 18/11/2018 San Marino vs. Bielorrusia 0-2 UEFA Nations League 08/09/2018 Bielorrusia vs. San Marino 5-0 UEFA Nations League

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis