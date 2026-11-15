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Liga de Naciones

Alineaciones de Bielorrusia y Albania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Belarus vs. Albania, Liga de Naciones
Belarus vs. Albania, Liga de Naciones

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 14:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia viene de ganarle 2-0 a San Marino y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Albania viene de ganarle 2-0 a Finlandia y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bielorrusia y Albania

Bielorrusia (4-2-3-1): Fedor Lapoukhov, Anton Lukashov, Zakhar Volkov, Kirill Gomanov, Kirill Pechenin, Aleksandr Selyava, Max Ebong, Valeri Bocherov, German Barkovsky, Valeri Gromyko, Artem Shumanskiy. DT: Viktor Gancharenko.

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Albania (4-3-3): Etrit Berisha, Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Ardian Ismajli, Mario Mitaj, Taulant Seferi, Kristjan Asllani, Stavros Pilios, Cristian Shpendi, Rey Manaj, Qazim Laçi.

La previa de Bielorrusia y Albania: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 15 de noviembre
  • Hora: 14:00 (hora de Chile)
  • Historial: 8 cruces — Bielorrusia ganó 2, Albania ganó 4 y empataron 2
  • Último antecedente: 26/09/2026: Albania 2-0 Bielorrusia
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